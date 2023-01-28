بعد عمليّة القدس.. زعيم المُعارضة التركيّة “يُشارك الشعب الإسرائيلي آلامه” ويُعزّي نتنياهو!

القدس المحتلة / سما /

على خُطى الحزب الحاكم “العدالة والتنمية” في تركيا، في إدانة العمليّة البطوليّة في القدس التي أسفرت عن مقتل 7 مُستوطنين، وجّه زعيم المعارضة التركيّة هو الآخر برقيّة عزاءٍ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال كمال كليتشدار أوغلو في برقيّته: “نتضامن مع الشعب الإسرائيلي ونُشارككم آلامكم”.

وتُطرح تساؤلات تركيّة، فيما إذا كان موقف كليتشدار أوغلو الإيجابي من إسرائيل هذا، سينعكس على تراجع أسهمه كمُرشّح توافقي للمُنافسة في انتخابات تركيا الرئاسيّة والبرلمانيّة، وما إذا كانت طاولة الأحزاب الستّة تُوافقه الرأي فيما يتعلّق بالتقارب مع إسرائيل، أو أنها تُفضّل شخصيّة أخرى لخوض الانتخابات، وما إذا كان الناخب التركي يرى فلسطين من أولوياته خلال اختياره لرئيس بلاده القادم.