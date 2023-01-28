الأوقاف بغزة تصدر تنويهًا مهمًا للحجاج المقبولين والمؤجلين

غزة/ سما /

أصدرت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة تنويهاً مهماً، للحجاج المقبولين لهذا العام ١٤٤٤ه، والمؤجّلين من العام الماضي.

وطالبت الوزارة هؤلاء الحجاج اليوم، بضرورة التوجه إلى أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني، أو البنك الإسلامي العربي، لتسديد الدفعة الأولى من رسوم الحج والبالغة 1500 دينار أردنيّ.

وأضافت أن عملية الدفع تبدأ اعتبارًا من صباح يوم غدٍ الأربعاء الموافق 1 /2 / 2023م، وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/ 2023م، مبينة أن من لم يسدّد الدفعة يسقط حقه.

للاطلاع على أسماء الحجاج المؤجّلين من العام الماضي

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