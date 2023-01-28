وكالات / سما /

يعرف اكتئاب الحمل على أنه حالة نفسية تمر بها المرأة الحامل، يرتبط بتغيرات هرمونية وتغيير نمط الحياة، تعاني العديد من النساء حول العالم من اكتئاب الحمل الذي يكون ملحوقا بأعراض قد تتفاوت حدتها بين حالة وأخرى، ومن هذه الأعراض: صعوبة في النوم، أو النوم أكثر من اللازم، والبكاء معظم الوقت والشعور بالقلق، فقدان الاهتمام بالنشاطات اليومية، وفقدان الشهية أو الافراط في تناول الطعام، والعصبية الزائدة، وهناك العديد من الأعراض التي تصاحب اكتئاب الحمل .

لست وحدكِ:

عند ظهور تلك الأعراض في فترات الحمل عند المرأة فان عليها مراجعة الطبيب النفسي، وطلب المساعدة والعلاج حتى لا يتفاقم لمرحلة ما بعد الولادة، والتي في حالات قد يستمر فيها الاكتئاب الى ما بعد الولادة بالأخص الحالات التي لم تتلق المساعدة النفسية اللازمة، فان تجاهل مثل هذه الحالة قد يصحبه أعراض ومضاعفات تزيد من الحالة سوءً، فاشعري دائما عزيزتي بالراحة واطلبي المساعدة لتعلمي أنك لست وحدكِ.

اطلبي المساعدة من زوجك وعائلتك وانقلي اليهم مشاعركِ، وحاولي خلق بيئة هادئة لنفسك ولاسرتك ومحاولة النوم لساعات كافية، وحافظي على تناول الطعام الصحي واجعلي شعارك لا للانعزال، وشاركي اصدقائك وزملائك يومياتك، ومارسي الرياضة، هذه النصائح اتبعيها لكي تحمي نفسك وتعيشي خلال فترة الحمل بسلام وبالٍ هادئ.

وصمة اكتئاب الحمل:

تعاني العديد من النساء على مر العصور من اكتئاب الحمل، وفي حالات قد يستمر الى ما بعد الولادة، لم تطلب النساء المساعدة النفسية في الغالب من هذه الحالات، خصوصا في العالم العربي، فتلاحق المرأة التي تعاني اكتئاب الحمل، في حال طلبها المساعدة النفسية من وصمة المجتمع والنظرة على أنها مريضة نفسية، هذا ما يمنع العديد من النساء من العلاج النفسي لحالاتهن، وهو ما يصحبه تدهور الحالة النفسية للمرأة الحامل، لكن ما على المرأة التي تحتاج للعناية النفسية أن تطلب المساعدة النفسية فيما تتجاهل نظرة المجتمع، لان احتياجها للعلاج أهم من نظرات المجتمع.