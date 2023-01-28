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"مايكروسوفت" تتخلى عن نسخة من "ويندوز" يستخدمها الملايين

الثلاثاء 31 يناير 2023 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مايكروسوفت" تتخلى عن نسخة من "ويندوز" يستخدمها الملايين



وكالات / سما /

أشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن مايكروسوفت بدأت تتخلى تدريجيا عن نسخة شهيرة من أنظمة "ويندوز" يعتمدها ملايين مستخدمي الحواسب حاليا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "مايكروسوفت قررت التخلي بالتدريج عن أنظمة Windows 10، واعتبارا من آخر يناير الجاري لن يتمكن مستخدمو الحواسب من شراء نسخ هذه الأنظمة، بل ستتوفر لهم نسخ Windows 11 الأحدث".

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن مايكروسوفت، اعتبارا من أول فبراير القادم، ستتوقف عن تقديم الدعم البرمجي لأنظمة Windows 10، أو طرح تحديثات لبرامج تلك الأنظمة، لكنّها ستستمرّ بتقديم الدعم الأمني لهذه الأنظمة حتى أكتوبر عام 2025 كما كانت قد أشارت سابقا.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت مطلع العام الجاري أنها اعتبارا من 10 يناير الجاري أوقفت الدعم التقني عن أنظمة Windows 8.1، وأن الأجهزة التي تعمل بهذه الأنظمة ستستمر بالعمل، لكن مستخدميها لن يحصلوا على الدعم التقني أو التحديثات للبرامج التي توفرها هذه الأنظمة، وبذلك فإن مستخدمي هذه الأنظمة لم يعد بإمكانهم الحصول على التطبيقات المدفوعة من متاجر مايكروسوفت الإلكترونية أو تثبيت تلك التطبيقات في أجهزتهم عبر تلك المتاجر.

تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت كانت قد أطلقت أنظمة Windows 10 عام 2014، ولقيت هذه البرمجيات إقبالا كبيرا من مستخدمي الحواسب، وعام 2021 أعلنت عن أنظمة Windows 11 التي ترغب بنقل المستخدمين تدريجيا للاعتماد عليها.

#مايكروسوفت #ويندوز #الإنترنت #الحواسب

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