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لاعب أردني جديد يعزز دوري المحترفين بالضفة

الثلاثاء 31 يناير 2023 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب أردني جديد يعزز دوري المحترفين بالضفة



القدس المحتلة / سما /

أعلن هلال القدس الفلسطيني، تعاقده مع النجم الأردني أحمد ثائر لتدعيم صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وكتب الحساب الرسمي لهلال القدس على "فيس بوك": "أهلا بالوافد الجديد لقلعة الزعيم هلال القدس نجم المنتخب الأردني ونادي الوحدات سابقا أحمد ثائر".

وكان هلال القدس قد اتفق مع اللاعب قبل نحو شهر، وانتظر التحاقه بالفريق لحين حصوله على تصريح الدخول للأراضي الفلسطينية.

ويشغل ثائر أكثر من مركز, إذ يجيد الظهور كلاعب ارتكاز وظهير أيمن، ومثّل الوحدات بدوري أبطال آسيا وحقق معه العديد من الإنجازات المحلية.

يشار إلى أن ملاعب الكرة الفلسطينية شهدت مؤخرا احتراف عدد كبير من لاعبي الكرة الأردنية, بسبب تأخر انطلاق الموسم الجديد حتى مايو المقبل.

#هلال القدس #دوري المحترفين #الضفة الغربية #نادي الوحدات #المنتخب الأردني #أحمد ثائر

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