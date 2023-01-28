  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

ضربة قوية لشباب رفح في دوري الممتازة

الثلاثاء 31 يناير 2023 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضربة قوية لشباب رفح في دوري الممتازة



غزة / سما /

كشفت تقارير صحفية محلية, عن تفاصيل إصابة طارق أبو غنيمة لاعب نادي شباب رفح, التي تعرض لها أمام اتحاد الشجاعية, لحساب الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الممتازة.

وذكرت التقارير, أن أبو غنيمة تعرض لتمزق في العضلة الضامة أمام الشجاعية, ما سيجعله بحاجة للراحة خلال الفترة القادمة.

وأوضحت أن اللاعب سيغيب عن الملاعب فترة أسبوعين إلى 3 أسابيع, وأضحى من المتوقع غيابه عن مباراتين على أقل تقدير.

يشار إلى أن أبو غنيمة عاد لصفوف شباب رفح في الأسابيع الماضية, بعدما لعب النصف الأول لبتروجيت المصري.

#دوري الممتازة #شباب رفح #طارق أبو غنيمة #اتحاد الشجاعية

الأكثر قراءة اليوم

بعد الوعد الإيراني.. "إسرائيل" تستنفر

صحيفة عبرية: إلى نتنياهو وهو يوزع السلاح.. من يضمن عدم وصوله إلى يد العرب؟

غضب في تل أبيب من موقف موسكو إزاء عملية بيت حنينا

غزة: تنويه مهم حول الشقق والمشاريع المصرية

بلينكن: ملتزمون بأمن "إسرائيل" وعلى الجميع اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر.. حماس تعلق

هآرتس: نتنياهو لا يملك إلا صب المزيد من الزيت على النار

صحيفة عبرية: "أيام الرعب".. فترة معقدة ومتفجرة تنتظرنا

الأخبار الرئيسية

جنين

تفاصيلٌ جديدةٌ ومُثيرةٌ .. جنرالٌ: “لو كُنّا على دراية بتبعات عملية جنين المأساوية علينا لألغيناها”

image_processing20230128-291924-t3sr31

من جنين وغزة إلى إيران .. "يديعوت": حرب "إسرائيل" على 5 جبهات

بلينكن

الرئيس عباس يستقبل اليوم بلينكن برزمة مطالب هامة وهي كالتالي ..

صحيفة: المقاومة أرسلت رسائل تحذيرية إلى الاحتلال عبر الوسطاء وهددت بتفجير الأوضاع

5-5

بعد الوعد الإيراني.. "إسرائيل" تستنفر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم