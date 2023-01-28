ضربة قوية لشباب رفح في دوري الممتازة

غزة / سما /

كشفت تقارير صحفية محلية, عن تفاصيل إصابة طارق أبو غنيمة لاعب نادي شباب رفح, التي تعرض لها أمام اتحاد الشجاعية, لحساب الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الممتازة.



وذكرت التقارير, أن أبو غنيمة تعرض لتمزق في العضلة الضامة أمام الشجاعية, ما سيجعله بحاجة للراحة خلال الفترة القادمة.



وأوضحت أن اللاعب سيغيب عن الملاعب فترة أسبوعين إلى 3 أسابيع, وأضحى من المتوقع غيابه عن مباراتين على أقل تقدير.



يشار إلى أن أبو غنيمة عاد لصفوف شباب رفح في الأسابيع الماضية, بعدما لعب النصف الأول لبتروجيت المصري.