بالأسماء: 27 لاعبا ضمن منتخب السلة لتصفيات آسيا

رام الله / سما /

كشفت تقارير صحفية محلية, عن أسماء اللاعبين الذين سيتواجدون في معسكر منتخب السلة الخارجي بالعاصمة القطرية "الدوحة" الشهر القادم, استعدادا لاستكمال تصفيات كأس آسيا 2025.

ومن المقرر أن تستضيف قطر مباريات التصفيات, الشهر القادم, إذ يملك منتخب السلة الفلسطيني 4 نقاط من انتصارين على الكويت والعراق في التصفيات التمهيدية, وسيلعب ضمن التصفيات الحاسمة أمام قطر والإمارات وعمان.

وبحسب التقارير فإن المنتخب سيغادر فلسطين في الثاني عشر من فبراير القادم, استعدادا للمباريات الحاسمة.

وفيما يلي أسماء اللاعبين المشاركين في معسكر المنتخب الخارجي:

أحمد بلبيسي, ممدوح هريمي, أحمد سنجق, ميشيل مصري, وسيم مسك, رمزي قمصية, إسلام الجولاني, قصي عناني, وسيم يعيش, صلاح حلواني, يوسف زكاك, محمد أبو شمسية, محمد الشرخ, محمد القاق, يوسف بعابيش, راشد طرشان, أحمد هارون, الياس مرعي, هاني علي, تامر حبش, عمر شومان, جمال إبراهيم, آدم حج يحيى, جمال ميالة, شين اوسيندي, ريان ريان, إبراهيم ابو رحال.