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في انجاز تاريخي: منتخبنا للبيسبول يتأهل لنهائي غرب آسيا

الثلاثاء 31 يناير 2023 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في انجاز تاريخي: منتخبنا للبيسبول يتأهل لنهائي غرب آسيا



اسلام آباد / سما /

تأهل منتخب فلسطين للبيسبول، إلى نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا، في انجاز تاريخي يسجل لاتحاد اللعبة.

ووصل منتخبنا للمباراة النهائية بعدما حقق فوزا كبيرا على منتخب بنغلادش في الدور نصف النهائي بنتيجة 14-3 على النحو التالي: ( 5-3)و(2-0) و(2-0)و (0-0)، و(5-0).

ويعد هذا أول ظهور ومشاركة خارجية لمنتخب فلسطين للبيسبول منذ تأسيسه العام 2017.

وكان منتخب فلسطين للبيسبول قد حقق فوزا عريضا على نظيره السيرلانكي بنتيجة 10-0 في ختام مباريات الدور الأول ليؤكد أحقيته بتصدر مجموعته.

ويتألف منتخبنا الذي يشارك لأول مرة في بطولة خارجية في هذه اللعبة، من لاعبين يعيشون في أميركا، إضافة إلى بعض اللاعبين من قطاع غزة، يقودهم طاقم تدريبي مكون من المدرب عبد الرحمن الغولة، ويساعده أيمن عبد الله وكايد ياسين.

#نهائي غرب آسيا #البيسبول #بنغلادش #منتخب فلسطين للبيسبول #اسلام آباد

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