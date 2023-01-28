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ميسي يحدد أصعب مباراة لمنتخب الأرجنتين في مونديال قطر

الثلاثاء 31 يناير 2023 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يحدد أصعب مباراة لمنتخب الأرجنتين في مونديال قطر



وكالات / سما /

حدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة الإسباني، وأيقونة باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، المباراة الأصعب لمنتخب التانجو في بطولة كأس العالم 2022 والتي أقيمت في قطر بنهاية العام المنصرم.

ميسي قاد منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم، لأول مرة في مسيرة البرغوث الكروية، ورغم الفوز على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح، وتخطي عقبة هولندا بنفس الطريقة ذاتها، إلا أن ليو اختار مباراة غير متوقعة لتكون الأصعب في مشوار التانجو نحو اللقب.

وقال ميسي في تصريحات صحفية، أمس الإثنين” أعتقد أن أصعب مباراة لعبناها في كأس العالم 2022 كانت ضد المكسيك، في كل المباريات بالمونديال كنا أفضل من الخصوم لأننا كنا نعلم دائماً ما علينا فعله في كل مباراة، والجهاز الفني أعدنا بشكل رائع للمباريات”.

وألمح ليو إلى الاستمرار في تقمص ألوان منتخب الأرجنتين لسنوات قادمة، من أجل الوفاء بوعده، حيث قال” لازلت عند وعدي بالفوز بخمسة ألقاب في كوبا أمريكا، وسأضع وشماً بذلك”.

وواصل ميسي حديثه” لو كان الأمر بإمكاني، كنت جئت من المستقبل وأخبرت نفسي في سن 16 عاماً أن هناك شيئاً غير عادياً ينتظرني، وأني سأحصل على طريق رائع به لحظات صعبة سأتغلب عليها، وأني لا يجب أن أستسلم أبداً في سعيي لتحقيق الأحلام”.

 
#ميسي #باريس سان جيرمان #كأس العالم #الأرجنتين #برشلونة

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