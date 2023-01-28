  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 31 يناير 2023 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

* "يديعوت احرونوت":

-معركة على خمس جبهات واجهت الأجهزة الأمنية، من جنين الى النووي الإيراني، الضفة الغربية، القدس، غزة، سوريا وإيران، المواجهة الأكبر موجودة هنا بالقدس العمليات الفردية

-وزير الخارجية الأميركي يلمح الى أن إسرائيل ستدفع الثمن إذا ما اقرت الإصلاحات القضائية 

-بلينكن: ايران لن تحصل على النووي 

-بلينكن: المس بحل الدولتين يعني المس بالأمن وأيضا لا يحافظ على إسرائيل دولة يهودية 

-تخوف إسرائيلي من انتقام إيراني بعد قصف مصنع سلاح 

-تقديم قانون درعي 2 الذي سيعيد رئيس حزب شاس إلى وزارتي الداخلية والصحة 

* "معاريف":

-إقرار قانون سحب الجنسية والإقامة لمن ينفذون عمليات أمنية إذا حصلوا مقابل ذلك على الأموال من السلطة 

-المعارضة صوتت على القانون 89 عضوا صوتوا الى جانب القانون 

-قانو درعي 2 يمنع المحكمة العليا من التدخل في تعيينات الوزراء 

-يستعدون للانتقام: حالة طوارئ قصوى على خلفية انتقام ايران من إسرائيل بعد قصف مصنع سلاح 

-عشرات الإنذارات لتنفيذ عمليات والأجهزة الأمنية تواصل عمليات الاعتقالات وهدم البيوت وقمع المظاهرات في القدس 

-الدبلوماسيون ينضمون الى المعارضين لإضعاف الجهاز القضائي 

* "هآرتس":

-صفعة دبلوماسية: وزير الخارجية الأميركي أعطى درسا بالديمقراطية للمبتدئين لنتنياهو 

-المستشارة القانونية للحكومة ستطرح موقفها من الإصلاحات القضائية وهي تعارضها 

-نحاميا شطرسلر: بن غفير يمتاز بالمظاهرات والتحريض لكنه لا يفهم بعمل الشرطة 

-عنات سرجوستسي تكتب: أيها العربي لا تطوي علم فلسطين 

-تقليص ميزانية الأخبار في هيئة البث الرسمية 

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

بعد الوعد الإيراني.. "إسرائيل" تستنفر

صحيفة عبرية: إلى نتنياهو وهو يوزع السلاح.. من يضمن عدم وصوله إلى يد العرب؟

غضب في تل أبيب من موقف موسكو إزاء عملية بيت حنينا

غزة: تنويه مهم حول الشقق والمشاريع المصرية

بلينكن: ملتزمون بأمن "إسرائيل" وعلى الجميع اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر.. حماس تعلق

هآرتس: نتنياهو لا يملك إلا صب المزيد من الزيت على النار

صحيفة عبرية: "أيام الرعب".. فترة معقدة ومتفجرة تنتظرنا

الأخبار الرئيسية

جنين

تفاصيلٌ جديدةٌ ومُثيرةٌ .. جنرالٌ: “لو كُنّا على دراية بتبعات عملية جنين المأساوية علينا لألغيناها”

image_processing20230128-291924-t3sr31

من جنين وغزة إلى إيران .. "يديعوت": حرب "إسرائيل" على 5 جبهات

بلينكن

الرئيس عباس يستقبل اليوم بلينكن برزمة مطالب هامة وهي كالتالي ..

صحيفة: المقاومة أرسلت رسائل تحذيرية إلى الاحتلال عبر الوسطاء وهددت بتفجير الأوضاع

5-5

بعد الوعد الإيراني.. "إسرائيل" تستنفر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم