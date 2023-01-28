فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.
* "يديعوت احرونوت":
-معركة على خمس جبهات واجهت الأجهزة الأمنية، من جنين الى النووي الإيراني، الضفة الغربية، القدس، غزة، سوريا وإيران، المواجهة الأكبر موجودة هنا بالقدس العمليات الفردية
-وزير الخارجية الأميركي يلمح الى أن إسرائيل ستدفع الثمن إذا ما اقرت الإصلاحات القضائية
-بلينكن: ايران لن تحصل على النووي
-بلينكن: المس بحل الدولتين يعني المس بالأمن وأيضا لا يحافظ على إسرائيل دولة يهودية
-تخوف إسرائيلي من انتقام إيراني بعد قصف مصنع سلاح
-تقديم قانون درعي 2 الذي سيعيد رئيس حزب شاس إلى وزارتي الداخلية والصحة
* "معاريف":
-إقرار قانون سحب الجنسية والإقامة لمن ينفذون عمليات أمنية إذا حصلوا مقابل ذلك على الأموال من السلطة
-المعارضة صوتت على القانون 89 عضوا صوتوا الى جانب القانون
-قانو درعي 2 يمنع المحكمة العليا من التدخل في تعيينات الوزراء
-يستعدون للانتقام: حالة طوارئ قصوى على خلفية انتقام ايران من إسرائيل بعد قصف مصنع سلاح
-عشرات الإنذارات لتنفيذ عمليات والأجهزة الأمنية تواصل عمليات الاعتقالات وهدم البيوت وقمع المظاهرات في القدس
-الدبلوماسيون ينضمون الى المعارضين لإضعاف الجهاز القضائي
* "هآرتس":
-صفعة دبلوماسية: وزير الخارجية الأميركي أعطى درسا بالديمقراطية للمبتدئين لنتنياهو
-المستشارة القانونية للحكومة ستطرح موقفها من الإصلاحات القضائية وهي تعارضها
-نحاميا شطرسلر: بن غفير يمتاز بالمظاهرات والتحريض لكنه لا يفهم بعمل الشرطة
-عنات سرجوستسي تكتب: أيها العربي لا تطوي علم فلسطين
-تقليص ميزانية الأخبار في هيئة البث الرسمية