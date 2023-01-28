رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

* "يديعوت احرونوت":

-معركة على خمس جبهات واجهت الأجهزة الأمنية، من جنين الى النووي الإيراني، الضفة الغربية، القدس، غزة، سوريا وإيران، المواجهة الأكبر موجودة هنا بالقدس العمليات الفردية

-وزير الخارجية الأميركي يلمح الى أن إسرائيل ستدفع الثمن إذا ما اقرت الإصلاحات القضائية

-بلينكن: ايران لن تحصل على النووي

-بلينكن: المس بحل الدولتين يعني المس بالأمن وأيضا لا يحافظ على إسرائيل دولة يهودية

-تخوف إسرائيلي من انتقام إيراني بعد قصف مصنع سلاح

-تقديم قانون درعي 2 الذي سيعيد رئيس حزب شاس إلى وزارتي الداخلية والصحة

* "معاريف":

-إقرار قانون سحب الجنسية والإقامة لمن ينفذون عمليات أمنية إذا حصلوا مقابل ذلك على الأموال من السلطة

-المعارضة صوتت على القانون 89 عضوا صوتوا الى جانب القانون

-قانو درعي 2 يمنع المحكمة العليا من التدخل في تعيينات الوزراء

-يستعدون للانتقام: حالة طوارئ قصوى على خلفية انتقام ايران من إسرائيل بعد قصف مصنع سلاح

-عشرات الإنذارات لتنفيذ عمليات والأجهزة الأمنية تواصل عمليات الاعتقالات وهدم البيوت وقمع المظاهرات في القدس

-الدبلوماسيون ينضمون الى المعارضين لإضعاف الجهاز القضائي

* "هآرتس":

-صفعة دبلوماسية: وزير الخارجية الأميركي أعطى درسا بالديمقراطية للمبتدئين لنتنياهو

-المستشارة القانونية للحكومة ستطرح موقفها من الإصلاحات القضائية وهي تعارضها

-نحاميا شطرسلر: بن غفير يمتاز بالمظاهرات والتحريض لكنه لا يفهم بعمل الشرطة

-عنات سرجوستسي تكتب: أيها العربي لا تطوي علم فلسطين

-تقليص ميزانية الأخبار في هيئة البث الرسمية