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الأسيرات الفلسطينيات بسجن الدامون يحرقن بعض الغرف بعد الاعتداء عليهن

الثلاثاء 31 يناير 2023 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسيرات الفلسطينيات بسجن الدامون يحرقن بعض الغرف بعد الاعتداء عليهن



رام الله / سما /

أقدمن الأسيرات في سجن "الدامون"، الثلاثاء، على حرق الغرف، قبل أن تقوم إدارة السجن على رش الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل تجاههن.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن إدارة السجن اعتدت بالضرب على عدد منهن.

وأشارت إلى أنها أقدمت على عزل ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان، بعد الاعتداء عليها، حيث حولت إدارة السجن، غرف الأسيرات لزنازين بعد سحب الأدوات الكهربائية وكل المقتنيات.

وأشارت إلى أنها فرضت عقوبات قاسية بحق الأسيرات.

وبينت أن هناك حالة توتر  في كل السجون وسيكون اليوم خطوات تصعيدية  في كل السجون للرد على مايحدث عند الأسيرات.

وفي سياق متصل، أقدمت إدارة سجن "عوفر" على إغلاق كافة أقسامه، فيما أرجع الأسرى وجبة الافطار، وطالبوا بإجراء اتصال هاتفي مع الأسيرات للوقوف على تفاصيل الأوضاع عندهن، وتم ابلاغ ادارة السجن بأن الأسيرات خط أحمر ولن يسمح بالمساس بهن.

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