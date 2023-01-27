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تشافي يُحدد تدعيماً ضرورياً لفريق برشلونة

الثلاثاء 31 يناير 2023 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشافي يُحدد تدعيماً ضرورياً لفريق برشلونة



وكالات / سما /

حدد تشافي هيرنانديز، مُدرب برشلونة، تدعيماً ضرورياً للفريق خلال اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة آس الإسبانية فإن برشلونة سيُحاول التعاقد مع جناح هجومي في آخر 24 ساعة من السوق الشتوية.

ويأتي تحرك برشلونة لتعويض خسارة ممفيس ديباي الذي انتقل لنادي أتلتيكو مدريد، وعثمان ديمبيلي الذي تعرض للإصابة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تحرك برشلونة يأتي رغم تحذيرات رابطة الدوري الإسباني بشأن عدم قدرة الكتلان على إبرام صفقات جديدة بناءً على قانون اللعب المالي النظيف.

ويأمل برشلونة أن ينجح في إقناع رابطة الليجا بتسجيل لاعب جديد بالنظر لاعتزال بيكيه ومُغادرة ممفيس ديباي فضلاً عن الرحيل المُحتمل لهيكتور بيليرين.

وكان برشلونة قد أتم حالة مُشابهة لهذه الظروف حينما تعاقد مع الظهير أداما تراوري على سبيل الإعارة في الشتاء الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة حاول استعادة لاعبه المغربي عبد الصمد الزلزولي الذي يرتبط بعقدٍ مع الكتلان حتى يونيو 2026.

وتمسك نادي أوساسونا الذي يلعب له الزلزولي مُعاراً لمدة موسم باستكمال مُدة الاتفاق.

#برشلونة #تشافي هيرنانديز

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