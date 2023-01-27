رياض محرز يفجر أزمة بعد مباراة أرسنال.. ماذا حدث؟

وكالات / سما /

حدث موقف غريب بين الأوكراني أوليكساندر زينتشنكو لاعب فريق أرسنال الإنجليزي وزملائه السابقين في مانشستر سيتي عقب لقاء الفريقين الجمعة.

وتجاوز فريق مانشستر سيتي عقبة نظيره أرسنال بهدف للهولندي ناثان آكي، في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء يوم الجمعة.

المباراة شهدت مشاركة زينتشنكو لاعب أرسنال ضد مانشستر سيتي فريقه السابق، لكن نهاية الليلة كانت حزينة بالنسبة له بالخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مشهدا حدث بعد نهاية المباراة بين لاعبي مان سيتي، وزينتشنكو زميلهم القديم.

وبدا على وجه المدافع الأوكراني عصبية شديدة في بداية المشهد أثناء حديثه مع جاك جريليش لاعب سيتي والألماني إلكاي جوندوجان.

وبعد ذلك انضم أكثر من لاعب للمشهد وتحديدا روبين دياز الذي كان يحتضن زينتشنكو وهو يضحك، والجزائري رياض محرز الذي انفجر لاعب الجانرز في نوبة عصبية شديدة عندما حاول الأخير التحدث إليه.

ويبدو أن كايل ووكر مدافع مان سيتي، حاول تهدئة زميله السابق الذي كان غاضبا من خسارة فريقه للمباراة فطلب منه القميص وهو يضحك معه أثناء خروجهما من نفق ملعب الاتحاد.

وجذب المشهد تعليقات من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث علق أحدهم قائلاً: "زينتشنكو يشعر كما لو أنه الشقيق الأصغر بين إخوته"، بينما تسائل آخر: "لماذا يبدو زينتشنكو في هذه الحالة الجنونية؟".

ولكن هناك متابع طالب بمعرفة ما الذي قاله رياض محرز لزينتشنكو وأدخله في هذه الحالة، بقوله: "يجب أن نعرف ماذا قال له محرز؟".

يذكر أن المباراة بين السماوي والجانرز ستتكرر في 15 فبراير/ شباط المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن على أرض ملعب الإمارات هذه المرة، قبل أن يلتقيان في أبريل/ نيسان في استاد الاتحاد.

يذكر أن زينتشنكو انضم إلى فريق شمال لندن قادماً من مان سيتي خلال ميركاتو انتقالات صيف 2022 بعقد طويل الأمد قيمته 30 مليون جنيه إسترليني.

وشارك الدولي الأوكراني على مدار الموسم الحالي مع فريق الجانرز في 16 مباراة بكافة البطولات صنع خلالها هدفا وحيدا ولم يسجل مطلقا.