جواو كانسيلو يصل إلى ميونيخ تمهيداً لانتقاله إلى بايرن ميونخ

ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير المختص بأخبار انتقالات اللاعبين عن وصول البرتغالي جواو كانسيلو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي إلى مدينة ميونيخ تمهيداً إلى انتقاله إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

ويعد الدولي البرتغالي جواو كانسيلو أحد أهم أعمدة فريق مانشستر سيتي منذ انتقاله إلى السيتيزين صيف عام 2019 بمبلغ 65 مليون يورو.

وبالرغم من أهميته في الفريق الإنجليزي إلا أنه سيرحل عن النادي بسبب توتر علاقته مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا حسب ما أكدته الصحف الإنجليزية.

وكان بيب جوارديولا قد لمح إلى توتر علاقته مع كانسيلو بعد انتصار السيتي على أرسنال بالكأس قائلاً “الجميع في السيتي سعيد بهذا الانتصار باستثناء شخص واحد فقط” دون ذكر اسم كانسيلو.

وأشار فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى وصول جواو كانسيلو إلى ميونيخ تمهيداً لانتقاله رسمياً لبايرن ميونخ.

وأوضح الصحفي أن بايرن ميونخ سيتعاقد مع جواو كانسيلو ابن 28 عاماً على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مع خيار التعاقد معه في الصيف بمبلغ 70 مليون يورو.

وأكمل فابريزيو أن كانسيلو سيجري الكشف الطبي اليوم ومن المتوقع أن يعلن النادي عن الصفقة خلال ساعات.