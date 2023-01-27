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رسمياً.. برشلونة يواجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا

الثلاثاء 31 يناير 2023 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. برشلونة يواجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا



وكالات / سما /

أجريت قرعة دور الأربعة من مسابقة كأس ملك إسبانيا، عصر أمس الإثنين، بمشاركة الرباعي برشلونة، ريال مدريد، أتلتيك بلباو، وأوساسونا.

وأسفرت القرعة عن وقوع ريال مدريد في مواجهة برشلونة، بينما سيلعب أتلتيك بلباو مع أوساسونا في الجهة المقابلة من الدور نصف النهائي.

ويقام كلاسيكو الذهاب بين البارسا والريال في ملعب سانتياجو بيرنابيو في الأول من مارس المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في الكامب نو في الخامس من أبريل القادم.

ويعتبر برشلونة ملكاً لبطولة كوبا ديل راي، حيث فاز الفريق الكتالوني باللقب 31 مرة كان آخرها في 2021 بالفوز على بلباو في النهائي برباعية دون رد، في حين لم يفز الريال باللقب منذ عام 2014، حين فاز الميرينجي على البارسا بهدفين لهدف.

بدوره، لم يفز بلباو بلقب الكأس منذ عام 1984، حين فاز الفريق بالكأس على حساب برشلونة في النهائي بهدف دون رد، ومنذ ذلك الحين بلغ الباسكي النهائي 6 مرات دون أن ينجح في التتويج.

 
#كأس ملك إسبانيا #ريال مدريد #برشلونة #نهائي كأس إسبانيا

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