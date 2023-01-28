  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الإسلامية المسيحية" تحذر من التداعيات الخطيرة للاعتداء على مقر بطريركية الأرمن

الثلاثاء 31 يناير 2023 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اعتداء المستوطنين على مقر بطريركية الأرمن في القدس، واعتلاء أسوار البطريركية لإزالة علمها، تماديا خطيرا بالاعتداء على كل ما هو مقدس بالمدينة المحتلة.

وحملت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن توفير الحماية للأماكن الدينية ودور العبادة، داعيةً إلى وقف الاعتداء على المقدسات ودور العبادة واحترام جميع الديانات.

وحذرت سلطات الاحتلال من مغبة التمادي في إطلاق يد المستوطنين بالمدينة المقدسة، وما قد ينجم عن اعتداءاتهم من تداعيات خطيرة، مؤكدةً أن الاعتداء على كنيسة الأرمن وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية يعتبر عملًا عنصريًّا واستفزازيًّا تسعى من خلاله سلطات الاحتلال وسوائب المستوطنين إلى طمس هوية القدس الوطنية ومعالمها المقدسة.

وناشدت الهيئة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الهادفة الى طمس الهوية العربية الفلسطينية للمدينة المقدسة وتهويد مقدساتها الإسلامية المسيحية.

يشار الى أن متطرفين قاما بعرقلة حركة المرور قبالة البطريركية الأرمنية، صارخين  "هذا ليس حيّكم، هذا بلدنا، واخرجوا من بلدنا"، وقاما بالاعتداء على الشبان الأرمن بغاز مسيل للدموع، وبعد الاعتداء على الشبان، حاولت مجموعة أخرى من المتطرفين الصعود إلى سطح البطريركية الأرمنية، وإزالة علَمي البطريركية وجمهورية أرمينيا.

#الإسلامية المسيحية

الأكثر قراءة اليوم

بعد الوعد الإيراني.. "إسرائيل" تستنفر

صحيفة عبرية: إلى نتنياهو وهو يوزع السلاح.. من يضمن عدم وصوله إلى يد العرب؟

غضب في تل أبيب من موقف موسكو إزاء عملية بيت حنينا

غزة: تنويه مهم حول الشقق والمشاريع المصرية

بلينكن: ملتزمون بأمن "إسرائيل" وعلى الجميع اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر.. حماس تعلق

هآرتس: نتنياهو لا يملك إلا صب المزيد من الزيت على النار

صحيفة عبرية: "أيام الرعب".. فترة معقدة ومتفجرة تنتظرنا

الأخبار الرئيسية

جنين

تفاصيلٌ جديدةٌ ومُثيرةٌ .. جنرالٌ: “لو كُنّا على دراية بتبعات عملية جنين المأساوية علينا لألغيناها”

image_processing20230128-291924-t3sr31

من جنين وغزة إلى إيران .. "يديعوت": حرب "إسرائيل" على 5 جبهات

بلينكن

الرئيس عباس يستقبل اليوم بلينكن برزمة مطالب هامة وهي كالتالي ..

صحيفة: المقاومة أرسلت رسائل تحذيرية إلى الاحتلال عبر الوسطاء وهددت بتفجير الأوضاع

5-5

بعد الوعد الإيراني.. "إسرائيل" تستنفر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم