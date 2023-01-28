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قوات القمع تعتدي على ممثلة الأسيرات في "الدامون" وتعزلها

الثلاثاء 31 يناير 2023 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات القمع تعتدي على ممثلة الأسيرات في "الدامون" وتعزلها



رام الله / سما /

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، واعتدت على ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن قوات القمع اقتحمت القسم، ونكلت بالأسرى، واعتدت بالضرب على ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان، ونقلتها للعزل الانفرادي، ما تسبب بحالة من التوتر الشديد سادت السجن.

وأوضح عبد ربه أن الأسرى في سجون الاحتلال شرعوا بإجراءات احتجاجية رفضا للممارسات التعسفية التي تمارس بحقهم، منها: عدم الخروج للفحص الأمني.

وكانت قوات القمع قد اقتحمت أمس الأول قسم الأسيرات، وأجرت تفتيشات استفزازية ودقيقة لغرفهن، وصادرت الأجهزة الكهربائية من القسم، وأغلقته لمدة أسبوع.

#قوات القمع #الأسيرات #الدامون

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