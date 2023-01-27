رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد الشاب نسيم أبو فودة (26 عاما) متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل.

كما أبرزت الصحف، خبر شن قوات الاحتلال حملة هدم وإخطار وتجريف واسعة في مواقع عدة بمدينة القدس المحتلة، ومواصلة حصار مدينة أريحا لليوم الثالث على التوالي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

-35 شهيدا منذ بداية الشهر الجاري بينهم 8 أطفال وسيدة.. استشهاد الشاب نسيم أبو فودة في الخليل ومجزرة الهدم والإخطارات تتواصل

- 120 أسيرا في سجن "النقب" يعتزمون الشروع بالإضراب عن الطعام

-مجلس الوزراء يؤكد وقوفه خلف قرارات القيادة الهادفة لمواجهة بطش الاحتلال

-باسم الرئيس: السفير دبور يقلد عائلة المناضل الحوري "نجمة يابوس" من وسام الرئيس عرفات

- "القوى" تؤكد وقوفها خلف قرارات القيادة لمواجهة عدوان الاحتلال

- بلينكن: كل ما يبعدنا عن حل الدولتين يضر بأمن إسرائيل

- السيسي لدى لقائه بلينكن: موقفنا ثابت بالتوصل لحل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني

- "الكنيست" يقر بالقراءة الأولى سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين

- الأسير المريض عاصف الرفاعي.. معاناة مضاعفة مع السرطان

- دبلوماسيون: ما يحدث في فلسطين والخان الأحمر عمليات اقتلاع للسكان الأصليين وإحلال المستوطنين مكانهم

الأيام:

­-جنود الاحتلال يقتلون شابًا بدم بارد على حاجز قرب الحرم الإبراهيمي

- جيش الاحتلال يواصل حصار أريحا ويشدد قيود حواجزه في مناطق عدة

- حملة هدم وإخطار وتجريف في القدس والمستوطنون يواصلون تنفيذ اعتداءاتهم

- بن غفير يتوعد منفذي العمليات بـ"الإعدام على كرسي كهربائي"

- بلينكن يؤكد التزام أميركا بأمن إسرائيل ويدعو لخطوات عاجلة لإعادة الهدوء

- الحكومة تحذر من التبعات الخطيرة لهدم الخان الأحمر

-"عدالة" يقدم اعتراضًا على مخطط إقامة السفارة الأميركية في القدس

- الكنيست يصادق على سحب الجنسية والإقامة من أسرى القدس والداخل

- مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين ويحاولون اقتحام ترمسعيا

القدس:

- شهيد في الخليل

- المستوطنون يشنون موجة اعتداءات والجيش يخطر بهدم 11 منزلًا في دير بلوط

- 30 دبلوماسيا ومنظمات حقوقية يعتبرون هدم الخان الأحمر جريمة حرب ويدعون لوقفه

- المصادقة بالقراءة الأولى على قانون سحب مواطنة وإقامة أسرى وإبعاد منفذي عمليات

- بلينكن لنتنياهو: ندعم الحفاظ على الوضع القائم بالقدس وندعو لـ "خطوات عاجلة" منعا للتصعيد

- الحكومة توافق على عدد من المشاريع التنموية

- بن غفير يطالب بحظر التجول في شعفاط وسموتريتش يدعو لتطويق الأحياء المقدسية