الرئيس عباس يستقبل اليوم بلينكن برزمة مطالب هامة وهي كالتالي ..

رام الله / سما /

قبيل الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن إلى رام الله اليوم الثلاثاء، جهزت القيادة الفلسطينية سلسلة من المطالب لنقلها إلى بلينكن من أجل إحلال الهدوء في المنطقة وتخفيف التوتر مع إسرائيل.

ومن بين المطالب التي يتوقع أن يطرحها الفلسطينيون في الاجتماع:

1. وقف الإجراءات أحادية الجانب الإسرائيلية.

2. وقف خطط الترويج للبناء الإستيطاني في الضفة الغربية

3. وقف اقتحامات الجيش الإسرائيلي إلى المدن الفلسطينية.

4. لجم اعتداءات و عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

5. إلغاء العقوبات التي أعلنها الكابنيت بما في ذلك اقتطاع أموال الضرائب.

6. تقديم أفق سياسي لحل النزاع.

ومن المتوقع أن يطالب الفلسطينيون بلينكن بالتحرك الفوري لتعزيز هذه الإجراءات لمنع المزيد من التصعيد.

ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مسؤول فلسطيني قوله "هذا إطار لتحركات بناء الثقة". وأضاف "إذا كان لدى الرئيس محمود عباس انطباع بأنه يتم اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ هذه المطالب ، فسوف يفكر في إعادة التنسيق الأمني ​​مع إسرائيل".

وبحسب المصدر ، فإنهم في رام الله محبطون من الموقف الأمريكي ، الذي يتضمن من جهة بيانًا عامًا يؤيد حل الدولتين وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس ، بينما هناك من جهة أخرى. لا توجد إجراءات عملية لدعم ذلك.