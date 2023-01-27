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حالة الطقس: منخفض جوي ماطر وانخفاض لدرجات الحرارة

الثلاثاء 31 يناير 2023 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: منخفض جوي ماطر وانخفاض لدرجات الحرارة



رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان البلاد ستتأثر اليوم الثلاثاء بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو بارداُ الى شديد البرودة ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 70كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج 

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى غائم باردا وعاصفا ،وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

الاربعاء: يستمرتأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو بارداُ الى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا خاصة فوق المناطق الشمالية نهارا وتمدد في ساعات المساء لتصل الى المناطق الوسطى والجنوبية والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80كم/ساعة والبحر مائجا .

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