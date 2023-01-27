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الجليل: اعتقال شابين من الرامة بشبهة إحراق حافلات

الإثنين 30 يناير 2023 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجليل: اعتقال شابين من الرامة بشبهة إحراق حافلات



الجليل/سما/

اعتقلت الشرطة شابين من قرية الرامة، اليوم الإثنين، نسبت إليهما شبهة إحراق حافلات في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

ووفقا للشرطة فإنه "اللّيلة حوالي الساعة 3:00 فجرًا تمّ استلام عدّة بلاغات حول إضرام النّيران في حافلات في أنحاء الجليل".

وأضافت أن أفراد الشرطة تمكنوا من رصد سيّارة المشتبه بهما، كانت تسير بالقرب من قرية الرامة، وبعد مطاردة السيّارة التي دخلت إلى منطقة مفتوحة حاول المشتبه بهما الفرار سيرًا على الاقدام، لكنها طاردتهم وألقت القبض عليهما بعد إطلاق النار التّحذيريّ في الهواء. كما تمّ ضبط سيّارة المشتبه بهما مع "الأدلّة التي تربطهما بالحادث".

وجرى إحالة المشتبه بهما (20 و21 عاما) من قرية الرامة للتّحقيق في "مكاتب وحدة مكافحة الجريمة بمديرية الجليل في شرطة لواء الشّمال"، وستطلب الشرطة، اليوم، من محكمة الصّلح في عكا تمديد توقيفهما على ذمّة التّحقيق بالشبهات المنسوبة إليهما.

#الجليل

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