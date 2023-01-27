  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

اللقية: اعتقالات ومصادرات بشبهة مخالفات قدرها 60 مليون شيكل

الإثنين 30 يناير 2023 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللقية: اعتقالات ومصادرات بشبهة مخالفات قدرها 60 مليون شيكل



النقب/سما/

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية و"الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة لها، فجر اليوم الإثنين، مشتبهين (70 و30 عاما) من عائلة واحدة في قرية اللقية بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة تشغيل محطات وقود دون تصاريح، وارتكاب جرائم غسل أموال، وإخفاء دخل مالي يصل إلى حوالي 60 مليون شيكل.

وخلال الاقتحام والمداهمة تحرزت الشرطة على شاحنات، وأراض، ومنازل، وصهاريج للوقود، وكميات من الوقود، وستعمل على مصادرتها لصالح السلطات وإغلاق محطات الوقود للأبد في إطار الإجراءات القضائية ضدهم.

وأعلنت الشرطة عن إجرائها، إلى جانب تعاونها مع سلطة الضرائب والنيابة العامة، تحقيقات "سرية" حول المشتبهين من اللقية وآخرين، خلال الأشهر الأخيرة، إذ تشتبه بأنهم أداروا محطات للوقود دون تصاريح وتراخيص. وتبين أن الوقود الذي باعوه في المحطة شكل خطرا على سلامة الجمهور الذي استعمله. كما تبين خلال المداهمة، فجر اليوم، أنهم يشغلون عمالا في محطات الوقود منذ مدة طويلة دون تصاريح قانونية.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في بئر السبع، بعد انتهاء التحقيق، بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين (70 و30 عاما) من اللقية.

وأشارت الشرطة إلى أنها أوقفت العشرات للتحقيق بالشبهات المنسوبة إليهم.

وفي سياق متصل، واصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا وكفر كنا ومنشية زبدة ومنطقة النقب وغيرها.

وصادرت الشرطة ممتلكات تُقدّر بأكثر من 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الماضي ولغاية اليوم.

وكثفت الشرطة مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عربية منذ بدء حملتها التي أسمتها "المسار الآمن" بادعاء "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتعزيز سيادة القانون"، قبل عدة أشهر.

#النقب #اللقية

الأكثر قراءة اليوم

باحث إسرائيلي بارز: هذه نهاية "إسرائيل".. لن يريد أحفادي العيش هنا

غضب في تل أبيب من موقف موسكو إزاء عملية بيت حنينا

بلينكن: ملتزمون بأمن "إسرائيل" وعلى الجميع اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر.. حماس تعلق

صحيفة عبرية: "أيام الرعب".. فترة معقدة ومتفجرة تنتظرنا

بعد الوعد الإيراني.. "إسرائيل" تستنفر

هبوط أسهم البنوك الإسرائيلية وخبراء يحذرون نتنياهو

غزة: تنويه مهم حول الشقق والمشاريع المصرية

الأخبار الرئيسية

5-5

بعد الوعد الإيراني.. "إسرائيل" تستنفر

photo_2023-01-27_22-18-57

هآرتس: نتنياهو لا يملك إلا صب المزيد من الزيت على النار

الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على سحب مواطنة وإقامة أسرى فلسطينيين

photo_2023-01-29_14-09-48

صحيفة عبرية: إلى نتنياهو وهو يوزع السلاح.. من يضمن عدم وصوله إلى يد العرب؟

مجلس الوزراء 1-40f89f9f-5014-41cd-9ec0-153ac58505f5

قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم