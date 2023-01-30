جامعة تل أبيب: وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

نظمت مجموعة من الطلاب العرب في جامعة تل أبيب/ الشيخ مونّس، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام الجامعة، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق الفلسطينيين، بعد استشهاد 35 فلسطينيا في الضفة والقدس منذ مطلع العام الجاري.

وجاءت هذه الوقفة بدعوة من الحركات الطلابية في الجامعة بينها "جفرا - التجمع الطلابي" والجبهة الطلابية ومنتدى الحقوق ومنتدى إدوارد سعيد.

ورفع الطلاب في الوقفة الأعلام الفلسطينية بالإضافة إلى لافتات كتب على بعض منها "الاحتلال إلى زوال"، "حق الشعب الفلسطيني أن يعيش"، "كفى للإعدامات".

وردد الطلاب خلال الوقفة هتافات إسناد لمخيم جنين والشهداء، وأخرى مطالبة إنهاء الاحتلال ووقف الإعدامات الميدانية.

كما رفع الطلاب أسماء الشهداء الذين استشهدوا في مخيم جنين بعد العدوان الإسرائيلي على يوم الخميس الماضي.

واقتحم عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت"، ألموغ كوهن، الوقفة مستفزا الطلاب العرب ومحاولا الاعتداء عليهم وخطف العلم الفلسطيني.

ووقفت مجموعة من اليمين المتطرف مقابل وقفة الطلاب العرب، ودعت إلى "ترحيل العرب الى سورية وقطاع غزة".

وقال الطالب مهند عمري عن "جفرا- التجمّع الطلابي إنه "نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، عندما تتوجع جنين الشيخ مونس تنزف معها أيضًا، ونحن في الحركات الطلابية سباقون لأي عمل طلابي وطني، وصوتنا في المقدمة، ونعمل على إيصال صوتنا للطلبة الآخرين حتى يشاركوا في مثل هذه النشاطات، والرسالة الأهم التي نوجهها للجهات الإسرائيلية هي أننا شعب واحد، على الرغم من كل سياسات الفصل التي تمارسها".

وبخصوص التضييق على الطلبة عشية وخلال الوقفة، أوضح عمري أنه "من الطبيعي جدًا التضييق علينا، خاصةً في ظل هذه الحكومة، إذ أنهم ماطلوا بالوقت، وترخيص الوقفة، ووضعوا سياجا وهذا يحدث لأول مرة".



وفي سياق وقفة اليمين المتطرف، أكد عمري أن "هذه المجموعة مثيرة للشفقة فهي جزء من مجموعات متطرفة تدفع لأشخاص حتى يشاركوا في الوقفات ويكونوا عددا، ومع ذلك عددهم كان قليل جدًا".

وقالت الطالبة إلين نصرة من الجبهة الطلابية لـ"عرب 48" إن "هذه الوقفة تأتي دعمًا ونصرةً للشعب الفلسطيني الصامد في مختلف أماكن تواجده، وخاصةً في مخيم جنين، بعد استشهاد 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي".

وأضافت أنه "كطلاب عرب فلسطينيين في هذه الجامعة، على الرغم من كل التضييقات التي مورست علينا، أقمنا المظاهرة بطريقة لا تعرض أية طالب للملاحقة، إذ أنه تم التنظيم لهذه المظاهرة من قبل كل الحركات الطلابية العربية في الجامعة وبتنسيق كامل من قبل الطلبة".

وختمت نصرة بالقول إن "هذه الأصوات الصهيونية التي تصرخ، الآن، لن تثنينا وسنبقى على العهد نلتحم مع شعبنا الفلسطيني".