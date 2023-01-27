"عرين الأسود" توجه رسائل للاحتلال ومستوطنيه

نابلس/سما/

وجهت مجموعات عرين الأسود، الإثنين، رسائل للاحتلال ومستوطنيه، كما دعت المواطنين إلى اليقظة التامة ورص الصفوف والانخراط الفوري في الفعل المقاوم.

وقالت "عرين الأسود" في بيان صحفي "نظراً لِأَنَّنَا نُقَاتِل وَحْدَنَا ندعوكم يَا أَبْنَاء شعبنا للتسلّح فوراً بِكُلِّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، وَنَقُول لنتنياهو وبن غفير سَيَكُون سِلَاح مستوطنيكم غنائماً بِأَيْدِي رِجَالَنَا وسنقتلكم بِه".

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال السبت عقب اجتماع للمجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" إنهم سيمنحون مزيدا من الإسرائيليين السلاح عبر تسريع وتوسيع نطاق تراخيص الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية.

وأضافت "عرين الأسود"، "لِيَعْلَم أَبْنَاء الْيَهُودِيَّة بِأَنَّ أَرْضَ اللَّبَن وَالْعَسَل كَمَا يدّعون فِي مُعْتَقَدَاتِهِمْ سَتَكُون دماً وشظايا لحمٍ مُتَطاير مِن أَجْسَادُهُم فِي كُلِّ شبرٍ مِنْ أَرْضِنَا الْمُقَدَّسَة".

وتابعت، "رسالتنا لَكُمْ يَا بُنَيَّ صَهْيُون، لَا مَكَانُ لَكُمْ عَلَى أَرْضِنَا وَلَا هَيْكَل، وَلَا حَتَّى مكاناً لِدَفْن مَوْتَاكُم، عُودُوا مِنْ حَيْثُ جِئْتُم كلٌّ إلَى مَوْطِنُهُ الأَصْلِيُّ أَفْضَل بِكَثِيرٍ مِنْ مُوَاجِهَة مصيركم الْمَحْتُوم فِي أَرْضَنَا، وَكَمَا تَرَوْن وتسمعون فعرين الْأَسْوَد لَكُم بِالْمِرْصَاد فِي كُلِّ شَارِعٍ وَعَلَى كُلٍّ حَاجِزٌ وقريباً سنلتقي فِي عُقْرِ دَارِكُمْ".