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الدفاع المدني يصدر تحذيرا للمواطنين

الإثنين 30 يناير 2023 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني يصدر تحذيرا للمواطنين



رام الله/سما/

 حذر جهاز الدفاع المدني المواطنين من سرعة الرياح، التي قد تصل يوم غد إلى 70 كم/ساعة.

وشدد "الدفاع المدني"، في بيان له، اليوم الإثنين، على ضرورة تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير فوق أسطح المباني والشرفات، ودعا المزارعين إلى أخذ احتياطاتهم لحماية البيوت البلاستيكية .

كما حذر من خطر تشكل السيول في بعض مناطق الأغوار نتيجة للأمطار الغزيرة المتوقعة غدا وبعد غد، داعيا السائقين للقيادة الآمنة وعدم المجازفة في اجتياز تجمعات المياه والسيول.

كذلك، دعا "الدفاع المدني" المواطنين إلى استخدام آمن لوسائل التدفئة، تجنبا لاندلاع الحرائق أو الاختناق بالغازات السامة الناتجة عنها.

#الدفاع المدني

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