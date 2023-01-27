غنيم: ماضون بتنفيذ برامج ومشاريع استراتيجية في الضفة وغزة

رام الله/سما/

قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، "إن هناك تحديات سياسية ومناخية نواجهها، إلا أن قطاع المياه خلال الفترة الماضية شهد إنجازات ملموسة في تنفيذ مشاريع استراتيجية بالضفة الغربية وقطاع غزة، بمساعدة سخية من الدول الصديقة".

وأضاف غنيم، لدى ترؤسه، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية العاملة في قطاع المياه، بحضور ممثلي الجهات المانحة، ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في قطاع المياه، "أن المشاريع التي جرى تنفيذها ساهمت في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وارتفاع معدل التزويد وانخفاض نسبة الفاقد، وارتفاع نسبة الإيرادات والتحصيل".

وجرى خلال الاجتماع الدوري الحديث عن التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج الإصلاح والتحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التطويرية، وما يجب القيام به مع الشركاء لتجاوز العقبات والمعيقات وتحسين الوضع المائي.

وأوضح غنيم أنه وبالتوازي مع تنفيذ مشاريع استراتيجية في الضفة الغربية وقطاع غزة، شهد برنامج إصلاح المياه تقدما ملموسا في إنشاء شركة المياه الوطنية، وإنشاء مرافق المياه وجمعيات مستخدمي المياه، مشيدا بالدعم الوفير في برامج بناء القدرات والتدريب من الدول الصديقة كافة، وبرامج الدعم التي سيتم المباشرة بها في مجالات مكافحة التغير المناخي والقيادات المائية، وتطوير أنظمة المعلومات والتخطيط الاستراتيجي.

بدوره، أكد نائب رئيس المجموعة القطاعية، ممثل هولندا، العمل المشترك مع سلطة المياه والشركاء الآخرين من مؤسسات فلسطينية ودول مانحة لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي، ودعم برنامج الإصلاح، وتفعيل اللجان المشتركة لتسهيل تنفيذ المشاريع.

من جهته، شدد ممثل البنك الدولي على تخصيص برنامج الأمن المائي والصمود لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقام فريق من سلطة المياه بتقديم عروض عن مياه الصرف الصحي العابر للحدود والتقدم في برنامج الإصلاح، والتطورات الخاصة بالمياه في قطاع غزة، إضافة إلى ملخص عن أهم النشاطات والبرامج التي سيتم العمل بها هذا العام.