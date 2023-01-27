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غزة: قرار برفع وزن ربطة الخبز

الإثنين 30 يناير 2023 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: قرار برفع وزن ربطة الخبز



غزة/سما/

- أعلنت وزارة الاقتصاد بغزة عن رفع وزن ربطة الخبز لــ 2.850 كيلو جرام بدلاً من 2.700 كيلو جرام.

وقالت الوزارة في بيان لها ، إن زيادة وزن ربطة الخبز جاء بالتوافق مع جمعية أصحاب المخابز اعتباراً من تاريخ 1/2/2023، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار متابعة الوزارة لأسعار الخبز والانخفاض الذي طرأ على أسعار استيراد الدقيق، ورغبتها في تقديم السلع والمنتجات للمواطن بأقل تكلفة ممكنة.

وتباع ربطة الخبز داخل المخابز بثمانية شواكل وتزيد شيكلا واحدا في المحلات التجارية.
يشار الي أن الوزارة جددت قرارها بدعم المخابز التي تعمل بنظام الكهرباء الدائمة بنسبة 20% من فاتورة الكهرباء.

#غزة

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