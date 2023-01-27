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غزة: الحكم بالإعدام شنقًا على تاجر مخدرات

الإثنين 30 يناير 2023 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الحكم بالإعدام شنقًا على تاجر مخدرات



غزة/سما/

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في قطاع غزة، اليوم الإثنين، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهم (إ/أ)؛ لحيازته مواد مخدرة والاتجار بها مع العود.

وبحسب الهيئة، جاء الحكم استنادًا لنصوص مواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ومصادرة المواد المضبوطة.


وحاز المتهم على مواد مخدرة من نوع حشيش بقصد الاتجار حيث ضُبط بحوزته العديد من تلك الكميات، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.


وأشارت الهيئة في ببان لها، إلى أنّه سبق تم إدانة المتهم المذكور والحكم عليه في العديد من قضايا الاتجار بالمواد المخدرة والتعاطي والسرقة وغيرها، وسبق أن تم الحكم عليه بأحكام قضائية متفاوتة حول وقائع مماثلة وهو من أصحاب العود الجنائي.

وأدانته المحكمة في القضية الراهنة بالاستناد إلى أحكام المادة (29) من قانون المخدرات والتي تنص على أنه ( يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد وغرامة مالية من 20 ألف دينار إلى 60 ألف دينار كل من يرتكب جريمة الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية إذا ارتكبت الجريمة في إحدى دور العبادة أو التعليم، أو إذا استخدم الجاني الأسلحة النارية أثناء ارتكاب الجريمة أو في حالة العود لارتكاب جريمة الاتجار بتلك المواد).

#الاعدام #تاجر مخدرات غزة

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