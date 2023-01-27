غزة: إرشادات مهمة للتعامل مع المنخفض الجوي القادم

غزة/سما/

أصدرت لجنة الطوارئ الحكومية في غزة، اليوم الإثنين، مجموعة من التوجيهات والإرشادات للمواطنين مع قرب دخول المنخفض الجوي.

وحثت اللجنة المواطنين على ضرورة اتباع إرشادات التعامل مع تساقط مياه الأمطار، داعيةً إلى عدم إلقاء النفايات في الشوارع حتى لا تنجرف مع مياه الأمطار وتتسرب إلى مصافي تصريف المياه وتؤدي إلى إغلاقها.

وأشارت إلى ضرورة تثبيت كل ما هو معرض للتطاير بفعل الرياح، خاصةً على أسطح البنايات، لضمان عدم تأثرها بالرياح المتوقعة أن تهب بسرعات عالية.

وأكدت اللجنة ضرورة عدم رفع أغطية مناهل الصرف الصحي حتى لا تدخل مياه الأمطار إلى شبكات الصرف الصحي وتسبب في طفحها خصوصا في المناطق المنخفضة.

وأوصت السائقين بعدم قيادة المركبات في الأماكن المغمورة بالمياه، وفي حال تعطل المركبة وسط الماء، تركها فوراً والاتجاه إلى مكان مرتفع، لأنّ الماء المندفع قد يجرف المركبة.

وطالبت بإجراء الفحص الشتوي لمالكي السيارات، بما يحقق مستوى آمن من الاستخدام للركاب ومرتادي الطريق.

ونبهت اللجنة المواطنين القاطنين في المناطق المنخفضة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول مياه الأمطار والسيول إلى المنازل والمباني الواقعة فيها والقريبة من مجاري السيول، مشددةً على ضرورة الاستخدام الآمن لكافة وسائل التدفئة التي تعمل على الوقود ومواقد الفحم والحطب وغيرها وتوفير التهوية اللازمة لتلافي خطر الاختناق.

وأكدت لجنة الطوارئ الحكومية أنها عملت على تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء والمعدة مسبقاً وذلك بإدامة غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة للتواصل مع المواطنين واستقبال بلاغاتهم.

منخفضان في الطريق

وكان الراصد الجوي في موقع طقس فلسطين الحدث، عاصم عصيدة قال في حديث لـ"صفا" إن منخفضاً ماطراً يحث الخطى نحو المنطقة وسيبدأ التأثير على المنطقة ابتداءً من غدٍ الإثنين على شكل أمطار محلية عشوائية، بينما من المتوقع اشتداد المنخفض ليلاً.

أما يوم الثلاثاء فتهطل أمطار غزيرة على مناطق الشمال والوسط، أما المناطق الجنوبية فيتوقع تأثرها بأطراف المنخفض وبالتالي هنالك فرصة لأمطار محلية على فترات.

في حين من المتوقع أن تعبر المنطقة الجبهة الثانية من المنخفض نهار الأربعاء حيث يشتد هطول الأمطار بداية على الشمال ويمتد خلال ساعات النهار إلى مناطق الوسط وبعدها الجنوب، وتكون الأمطار مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح العنيفة.

وبين عصيدة أن المنخفض سينحسر نهار الخميس وتعاود الأجواء استقرارها استعدادًا لمنخفض جوي آخر يتوقع وصوله السبت.

ولفت عصيدة إلى أن منخفضاً قطبياً عميقاً يتوقع وصوله يوم السبت محملاً بأمطار الخير ولعدة أيام، إلا أن المنخفض ليس ثابتاً، حتى الآن وقد يطرأ تغييرات على مسار المنخفض خلال اليومين القادمين.