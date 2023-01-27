  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: تعليمات للصيادين حول المنخفض الجوي القادم

الإثنين 30 يناير 2023 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تعليمات للصيادين حول المنخفض الجوي القادم



غزة/سما/

أصدرت الشرطة البحرية، اليوم الاثنين، تعليمات للصيادين العاملين في بحر قطاع غزة على طول الخط الساحلي، تأهباً للمنخفضات الجوية التي ستضرب فلسطين خلال الأيام القادمة.

وأهابت الشرطة في بيان لها، بضرورة الاستعداد الجيد لوجود توقعات بقدوم منخفض جوي شديد للبلاد.

وأكدت على الانتباه لربط مراكب الصيد بشكل جيد والتأكد من سلامة الربط، كذلك الالتزام بقرار إغلاق وفتح البحر إن تم ذلك.

شركة الكهرباء توجه تحذيرات للمواطنين في ضوء المنخفض الجوي القادم
وأشارت إلى الاتصال الفوري على الرقم المجاني للشرطة البحرية وطلب المساعدة، في حال التعرض لأي طارئ.

ومن المتوقع أن يضرب يومي الثلاثاء والأربعاء منخفضان جويان الأراضي الفلسطينية، يصحبهما انخفاضٌ ملموس لدرجات الحرارة، وطقسٌ باردٌ بشكل لافت وأمطار، وفقاً لما أورده الراصد الجوي ليث العلامي.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

باحث إسرائيلي بارز: هذه نهاية "إسرائيل".. لن يريد أحفادي العيش هنا

أول تعليق من جيش الاحتلال بعد إعلان "القسام" عن الحوامة

صدامات داخل حكومة نتنياهو بسبب غزة

في ظل التصعيد بالأراضي الفلسطينية.. معاريف: هذا هو التحدي الأكبر لنتنياهو

انتقاد إسرائيلي لسياسة إغلاق منازل منفذي العمليات: مثل إعطاء "كأس شاي لشخص ميت"

4 اصابات جراء اشتباكات بين جمهور نادي رفح و الشجاعية.. والأخير يصدر بيانا

واشنطن: الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مصنعا عسكريا قرب أصفهان نفذه الموساد

الأخبار الرئيسية

مجلس الوزراء 1-40f89f9f-5014-41cd-9ec0-153ac58505f5

قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

photo_2023-01-27_21-28-26 (2)

صحيفة عبرية: "أيام الرعب".. فترة معقدة ومتفجرة تنتظرنا

photo_2023-01-27_21-28-23

غضب في تل أبيب من موقف موسكو إزاء عملية بيت حنينا

photo_2023-01-30_15-05-44

بلينكن من مطار بن غوريون: على الجميع اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر.. وحماس تعلق

بن غفير يمدد قرار منع زيارات "أسرى حماس" و يتوعد الفلسطينيين بالاعدام على كرسي كهربائي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم