"الجهاد": عمليات المقاومة لن تتوقف

غزة/سما/

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين 30/1/2023، إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيد فلسطين الشاب: نسيم نايف أبو فودة (26 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات في محافظة الخليل المحتلة.

وأكدت أن استمرار جرائم الاحتلال في القدس وجنين ورام الله ونابلس وكل مدننا الصامدة، وبموافقة حكومة العدو الفاشية، لن تزيد شعبنا إلا إصراراً وثباتاً على نيل حريته وكرامته مهما بلغت التضحيات.

وقدمت الحركة، تعازيها لعائلة الشهيد وأهلنا في خليل الرحمن، وتشد على يد جماهير شعبنا لتصعيد جذوة الانتفاضة.

وقالت الحركة :"رسالتنا للعدو أنّ عمليات المقاومة التي تضرب جنوده ومستوطنيه لن تتوقف حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا. "