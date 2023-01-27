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"اليونيسف" تدعو لحماية الأطفال في فلسطين و"إسرائيل"

الإثنين 30 يناير 2023 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اليونيسف" تدعو لحماية الأطفال في فلسطين و"إسرائيل"



وكالات

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن "القلق إزاء التصعيد الأخير للعنف الذي خلف العديد من القتلى والجرحى بين صفوف الأطفال في فلسطين وإسرائيل".

وشددت "اليونيسف" في بيان على "حق جميع الأطفال بالتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان"، ويجب الحفاظ على جميع حقوقهم بما في ذلك الحق في الحياة والحماية في جميع الأوقات"، موضحة أن "الأطفال ما زالوا يدفعون الثمن الأبهظ للعنف".

وذكرت أنه "منذ بداية عام 2023، قتل 7 أطفال فلسطينيين وطفل إسرائيلي. وأصيب كثيرون بجروح أو تضرروا من دوامة العنف"، مشيرة إلى أنه "بما أن الوضع لا يزال متقلبا للغاية، تخشى اليونيسف من أن يعاني عدد متزايد من الأطفال".

وفي هذا السياق ناشدت جميع الأطراف "وقف التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف، وخاصة ضد الأطفال، وفقا للقانون الدولي"، مؤكدة أن "العنف ليس حلا أبدا، وجميع أشكال العنف ضد الأطفال غير مقبولة. وهذا يجب أن ينتهي"

#اليونيسف

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