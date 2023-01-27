بلينكن من مطار بن غوريون: على الجميع اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر.. وحماس تعلق

تل أبيب/سما/

استهل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارته إلى "إسرائيل"، الاثنين، حث تل أبيب والجانب الفلسطيني على اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر المتصاعد خلال الآونة الأخيرة.

وقال بلينكن لدى وصوله مطار بن غوريون الدولي، إن على الجميع اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر في المنطقة.

كما أكد على "إدانة كل من يحتفون بأعمال الإرهاب"، وقال إنه "لا يوجد مبرر أبدا لأعمال العنف ضد المدنيين".

وفي سياق متصل علقت حركة حماس على زيارة بلينكن لـ "إسرائيل"، معتبرة أنها تكرس حالة الشراكة والدعم المتواصل لها.

وقالت حماس على لسان متحدثها عبد اللطيف القانوع: " ان الزيارة تمثل غطاء لحكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة لتمرير سياستها الإجرامية وعدوانها بحق شعبنا ومقدساتنا وأسرانا .



‏وأضاف: "نحذر من استمرار تصعيد حكومة المستوطنين لعدوانها على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وتداعيات ذلك على المنطقة.

وإسرائيل هي المحطة الثانية للوزير الأمريكي في جولته الحالية التي بدأها من مصر وينهيها غدا في الأراضي الفلسطينية.

وبلينكن هو ثالث مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور المنطقة منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويستهل بلينكن زيارته بلقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يليه وزير الخارجية إيلي كوهين ثم الرئيس إسحاق هرتصوغ، وسيلتقي يوم غد في الضفة الغربية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان متحدث الخارجية الأميركية نيد برايس، قال في وقت سابق الاثنين، إن بلينكن ناقش في مصر الجهود الجارية لخفض التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.