سلطة النقد وبلدية نابلس تبحثان التعاون في مجال الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي

نابلس/سما/

بحثت سلطة النقد وبلدية نابلس، اليوم الاثنين، سبل تعزيز الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي وحث المواطنين على التسديد الإلكتروني للمستحقات من الرسوم والفواتير الخاصة بالخدمات التي تقدمها البلدية، من خلال نقاط البيع أو المواقع والتطبيقات الإلكترونية الخاصة بالبنوك وشركات خدمات الدفع الإلكتروني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد، في مقر بلدية نابلس، بين مدير دائرة الاستقرار المالي إياد زيتاوي، ونائب رئيس البلدية حسام الشخشير وعدد من مدراء البلدية.

وأكد زيتاوي جهوزية سلطة النقد للتعاون وتقديم الدعم لبلدية نابلس، لتطوير أنظمة ووسائل الدفع الإلكتروني في البلدية، وتشجيع مختلف شرائح المجتمع لاستخدام خدمات الدفع الإلكتروني في إنجاز معاملاتهم المالية، مشيدا بمستوى الجاهزية لدى بلدية نابلس والجهود المبذولة من طرفهم للارتقاء بالخدمات للمواطنين.

بدوره، أشاد الشخشير بجهود سلطة النقد في مواكبة التطورات في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز آليات استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مؤكداً استعداد بلدية نابلس للتعاون مع سلطة النقد والقطاع المصرفي في هذا المجال، بهدف توفير أدوات دفع الكتروني حديثة تسهل على المواطنين إتمام معاملاتهم المالية بتكلفة أقل وبكل سرِعة وسهولة و