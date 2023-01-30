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الصفدي يدعو البرلمانات الإسلامية لإتخاذ موقف موحد ضد ممارسات الاحتلال

الإثنين 30 يناير 2023 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي يدعو البرلمانات الإسلامية لإتخاذ موقف موحد ضد ممارسات الاحتلال



عمان/سما/

 دعا رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، البرلمانات الإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد يرفض كل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف الصفدي في كلمته اليوم الاثنين، بالدورة البرلمانية 17 لاتحاد الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي افتتحها مندوباً عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي،إن"فطرة الكرامة تأبى الذل والانكسار، وشعب الأردن وفلسطين في الأرض المباركة، يلتحم اليوم بمواجهة حكومة الاحتلال، ويقبض على جمر المواقف، ويدعو البرلمانات الإسلامية إلى وقفة جادة، لتكون القضية الفلسطينية على أجندة أولويتها".

ودعا إلى اتخاذ موقف موحد يرفض كل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام للمقدسات وتوسيع للاستيطان، وقال: "علينا واجب لدعم حق الفلسطينيين على ترابهم الوطني، على رأس ذلك إقامة دولتهم المستقلة، ودعم الوصاية الهاشمية الإسلامية والمسيحية في القدس".

وأكد الصفدي أن الأردن بقي على جبهة الحق والثبات مدافعاً عن عدالة القضية الفلسطينية والقدس، وفياً لأمته، رغم التحديات والضغوطات التي يواجهها.

وشدد على ضرورة اتخاذ موقف رافض لكل محاولات تهويد الأرض المقدسة، واستمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، مقترحا أن يكون عنوان مؤتمر الجزائر "مؤتمر الدفاع عن القدس"، فهي لكل المسلمين، وحقهم مع المسيحيين تاريخي وأبدي.

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#احمد الصفدي

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