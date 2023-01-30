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تشييع جثمان الشهيد نسيم أبو فودة في الخليل

الإثنين 30 يناير 2023 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد نسيم أبو فودة في الخليل



الخليل/سما/

شيع المواطنون في الخليل، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد نسيم نايف سلمان أبو فودة (26 عاماً)، الذي ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة الخليل.

وانطلق موكب التشييع، من المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، وصولاً إلى منزل ذويه، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد طارق بن زياد حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة الشهداء في منطقة وادي الهرية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرتئيلي المتواجدة على الحاجز العسكري المسمى (160) جنوب الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل، أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة الشاب أبو فودة، ما أدى لإصابته برصاصة في الرأس، ونقل على إثرها إلى المستشفى الأهلي في المدينة، وأعلن الأطباء عن استشهاده في وقت لاحق.

وباستشهاد الشاب أبو فودة، ترتفع حصيلة الشهداء إلى 35 شهيداً، بينهم 8 أطفال، وسيدة مسنة، منذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2023.

#الشهيد نسيم ابو فودة #الخليل

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