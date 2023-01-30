الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الثالث

اريحا / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشديد إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة أريحا، لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر أمنية في أريحا ، بأن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة أريحا الرئيسية، والأخرى الفرعية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال قامت بتفتيش المركبات والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بحدوث أزمة مرورية خانقة، وعرقلة تنقل المسافرين من وإلى أريحا.

وفي سياق آخر، أعلن جهاز الأمن الوطني عبر منصاته الإلكترونية، استقبال أبناء شعبنا ممن تقطعت بهم السبل في محافظة أريحا والأغوار، وعدم القدرة على المغادرة، نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال على المدينة.