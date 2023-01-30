نصائح إيجابية للتعامل مع الزوج عند الشك فيه

وكالات / سما /

الشك والغيرة مقبرة الحياة الزوجية والجمرة الخبيثة التي من الممكن أن تدمر أواصر المحبة والاستقرار بين الزوجين، وحتى لا تستسلمي لهذه الأفكار السلبية، نقدم خلال السطور التالية بعض النصائح التي تساعدك على التخلص من الشعور وحل المشكلة

نصائح للتعامل بطريقة إيجابية مع الزوج في حالة الشك

بلاش تكبرى المشكلة

الابتعاد عن الأفكار السلبية وتضخيم فكرة الخيانة والشك في زوجك، فذلك سيشعرك بالحزن والإحباط وسيجعلك تنظرين لنفسك بمشاعر السوء وعدم الرضا والقبول الذاتي.

لا تبادري بالحديث

لا تبادري بالتحدث مع زوجك إلا في حالة تأكدك من هذا الشك، ولكن كوني حازمة في قرارك وبالتالي فعليك التفكير جيداً قبل إصدار أي قرار، أيضا فعليك التحلي بالصبر والهدوء ومعرفة السبب الحقيقي وراء شعورك بإهمال الزوج واهتمامه بغيرك من النساء فقط كوني صادقة مع نفسك لتعرفي السبب الحقيقي.

تجنب الحديث عن السلبيات

تجنبي التحدث عن هذه المشاعر السلبية أمام أبناءك، لأن ذلك بالطبع سيؤثر على نفسيتهم بالسلب، ولكن احرصي على عدم البوح بتفاصيل حياتك الشخصية إلا لأحد المتخصصين أو من تثقين به من أفراد أسرتك أو أصدقائك، وذلك في حالة تأكدك من خيانة الزوج.

عدم المراقبة

أنصحك بعدم المراقبة والتجسس المستمر، فذلك يضر بصحتك النفسية ويجعلك تهملين في مظهرك وتربية أبناءك.

تجديد العلاقة

احرصي على تجديد العلاقة بينك وبين زوجك من خلال الاهتمام بمظهرك، والتحدث معه حول ما يهمه من الأمور العامة وعدم التطرق لأي موضوعات قد تثير الجدل والنكد داخل الحياة الزوجية.

التجاهل

وأخيرًا أنصحك بتجاهل هذه الشكوك ولو كانت حقيقية، كوني الزوجة الذكية التي تعامل زوجها بالحب والإحترام وتثق في نفسها وفي قدرتها على إحتواء زوجها فالزوجة الصديقة لا يستطيع الرجل أن يفارقها أو يستبدلها بأخرى.