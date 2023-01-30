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أول تعليق من أصالة على تسريب فيديو تدخين السجائر في سعودي أيدول (شاهد)

الإثنين 30 يناير 2023 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من أصالة على تسريب فيديو تدخين السجائر في سعودي أيدول (شاهد)



وكالات / سما /

ردت الفنانة أصالة عبر صفحتها على تويتر، على تسريب فيديو تدخينها في كواليس برنامج سعودي ايدول .

وكتبت أصالة  ردا على تغريدة الفنانة أحلام: "غاليتي لومي ألف شكر على كلامك الطيّب وشعورك الغالي، واليوم كنت رح ردّ وأعتذر على تصرّفي، وطبعاً ماكان المفروض أشرب ڤيب قدّام النّاس، بسّ كان وقت التّصوير طويل وأخدت من صديقه موجودة وشربت منّه شوي وللأسف صوّروني، بكرّر إعتذاري ورح كون أحرص على صورتي الّلي كلنا سوا شكّلناها".

عيب عليهم ..أحلام تدافع عن أصالة بعد تسريب فيديو تدخين السجائر في الكواليس

دافعت الفنانة أحلام ، عن زميلتها الفنانة أصالة بعد الهجوم عليها بسبب قيامها بالتدخين في كواليس برنامج سعودي ايدول .

وردت أحلام على تغريدة الاعلامي أحمد المالكي قائلة :" اعذر مروري تغريده مستفزه وغير لائقه وهذا لن يقلل من قدرها. اخويه هي انسانه عفويه وتحترم جمهورها والا كانت دخنت ع الهوى، ومثل ما شفت وراء الكواليس!! والناس اللي تتصيد من دون اي احترام لخصوصيتها عيب عليهم، والكل يدخن ماسوت شي عظيم ولها كل المحبه والتقدير اصاله صارت بنتنا وما نرضى فيها".

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