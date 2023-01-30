  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رداً على استمرار عزلهم الجماعي.. 120 أسيرًا في "النقب" يتجهزون للإضراب

الإثنين 30 يناير 2023 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رداً على استمرار عزلهم الجماعي.. 120 أسيرًا في "النقب" يتجهزون للإضراب



القدس المحتلة / سما /

قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إن 120 أسيرًا في سجن "النقب الصحراوي"، سلّموا أسمائهم لإدارة السّجن، كإعلان عن نيتهم بالشروع بالإضراب عن الطعام رفضًا لاستمرار عزلهم الجماعيّ منذ يومين، علمًا أنّ (الحوارات) مستمرة حتّى هذه الساعة بشأن الخطوة. 

وأوضح نادي الأسير أنّ هذه الخطوة الاحتجاجية، تأتي ردًا على عمليات التّنكيل التي تعرض لها الأسرى خلال اليومين الماضيين في أقسام (27، و26)، ونقل الأسرى من قسم الخيام وهو قسم رقم (8) إلى قسم (6)، حيث حوّلت الإدارة هذه الأقسام إلى أقسام عزل جماعي، بعد تجريدهم من مقتنياتهم، واحتياجاتهم الأساسية. 

يُشار إلى أنّ قوات القمع نفّذت قبل يومين، عدة اقتحامات لعدة أقسام في سجون (عوفر، ومجدو، والنقب، والدامون)، رافقها عمليات تنكيل بحقّ الأسرى.

الأكثر قراءة اليوم

باحث إسرائيلي بارز: هذه نهاية "إسرائيل".. لن يريد أحفادي العيش هنا

بالصور: كتائب القسام تسيطر على حوامة إسرائيلية وتحصل منها على معلومات حساسة

أول تعليق من جيش الاحتلال بعد إعلان "القسام" عن الحوامة

فيديو: مشاهد جديدة لعملية الشهيد خيري علقم في القدس

صدامات داخل حكومة نتنياهو بسبب غزة

الكشف عن حالة المصابين الإسرائيليين في عملية سلوان

في ظل التصعيد بالأراضي الفلسطينية.. معاريف: هذا هو التحدي الأكبر لنتنياهو

الأخبار الرئيسية

2023-01-30_11-35-23_228840

وليام بيرنز للرئيس: التهدئة هي البرنامج الوحيد.. “سكوتكم” على العرين والأقصى وكتيبة جنين ” ليس في مصلحتكم ”

الاونروا تطالب موظفيها بالضفة بانهاء الاضراب فورا والعودة لتقديم الخدمات للاجئين

وزراء إسرائيليون يطالبون باعتقال وزير الأوقاف الفلسطيني وهكذا رد نتنياهو عليهم ..

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الرأس قرب الحرم الإبراهيمي

سموتريتش: سننقل ممتلكات منازل منفذي العمليات لعوائل القتلى الإسرائيليين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم