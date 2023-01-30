جورج كلوني يعلن إصابته بشلل نصفي في الوجه.. تفاصيل

وكالات / سما /

أعلن الفنان الشهير، جورج كلوني ، عن إصابته بالشلل في الوجه في سن مبكر عندما كان في مراهقته.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "اندبندنت" البريطانية، تحدث جورج كلوني في برنامج تلفزيوني واصفا تشخيص حالته بالشلل النصفي في الوجه ومدى المعاناة التي عاشها خلال تلك الفترة.

وحصل جورج كلوني على جائزة الأوسكار نظرا لأعماله التي حازت على اعجاب المشاهدين منذ أكثر من ثلاث عقود.

قال المذيع كيميل أثناء البرنامج الحواري الذي استضاف فيه جورج كلوني : "جورج، لدينا بعض الصور لك قبل المدرسة الثانوية بقليل"؛ إذ أظهر للجمهور الصورة الأولى لكلوني البالغ من العمر 13 عاماً وهو يرتدي نظارة.

وأشار الممثل مازحاً إلى أن والدته كانت مسؤولة عن قصة شعره المحرجة، ثم أظهر كيميل صورة أخرى لكلوني في سن الخامسة عشرة، وهذه المرة كشفت عن ابتسامة مائلة، لكن قبل أن يتمكن كيميل من إلقاء نكتة على مظهر كلوني، أشار النجم إلى شلل وجهه.

وقال: "الآن انتظر، أريد أن أشير إلى شيء ما لأنك ستضحك، ستطلق نكتة. كنت أعاني من (شلل بيل) في تلك المرحلة، ونصف وجهي مشلول... انظر جيداً".

وبينما يمكن أن يحدث شلل الوجه النصفي في أي عمر، فإن السبب الدقيق غير معروف. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن هذه الحالة يمكن أن تكون ناجمة عن تورم والتهاب العصب الذي يتحكم في عضلات جانب واحد من الوجه.

جورج كلوني ليس النجم الوحيد الذي عانى من "شلل بيل". في عام 2017، كشفت الممثلة أنجلينا جولي عن تشخيص إصابتها بهذه الحالة المرضية خلال "عام صعب" بعد انفصالها عن زوجها السابق براد بيت.