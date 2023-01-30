الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في دير بلوط غرب سلفيت

سلفيت / سما /

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 10 إخطارات بوقف البناء بمنازل في بلدة دير بلوط، غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية ، بأن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات بوقف البناء بمنازل قيد الإنشاء وبعضها مأهول بالسكان في منطقة النشر غرب البلدة، تعود للمواطنين رشاد محمد جودة، وعامر عبد الله، ونادي عارف جودة، وعلاء عزات عبد الله، وعادل يوسف عبد الله، ومحمود مصطفى عبد الله، ونور عبد الله افتيح، وإيهاب قاسم أبو العدس، وزهران موسى.

يشار إلى أن عدد الإخطارات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دير بلوط وصل خلال الشهور الثلاثة الأخيرة إلى ما يقارب 45 اخطارا.