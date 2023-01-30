  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشدد من اجراءاته على الحواجز العسكرية المحيطة بنابلس

الإثنين 30 يناير 2023 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بنابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت طريق المربعة غرب نابلس من جهة بلدة تل، وكما أغلقت حاجز صرة بين نابلس وقلقيلية صباحا ومنعت المركبات من المرور خلاله من كلا الاتجاهين، كما أغلقت الحاجز العسكري قرب مصنع الطنيب على شارع نابلس وطولكرم في ساعات الصباح في كلا الاتجاهين.

وأضافت أن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "شافيه شمرون" العسكري شمال غرب نابلس، يقومون بتفتيش المركبات والتدقيق بهوياتهم الشخصية ما سبب بأزمة خانقة في المكان. كما يقوم الجنود على حاجز بيت فوريك شرق نابلس بالتدقيق في هويات المواطنين.

وتنتشر أعداد من المستوطنين على الطرقات المحيطة بنابلس، بين الفينة والأخرى، ويهاجمون مركبات المواطنين التي تمر على الشوارع والمفترقات جنوب نابلس.

#الاحتلال #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

باحث إسرائيلي بارز: هذه نهاية "إسرائيل".. لن يريد أحفادي العيش هنا

بالصور: كتائب القسام تسيطر على حوامة إسرائيلية وتحصل منها على معلومات حساسة

أول تعليق من جيش الاحتلال بعد إعلان "القسام" عن الحوامة

فيديو: مشاهد جديدة لعملية الشهيد خيري علقم في القدس

صدامات داخل حكومة نتنياهو بسبب غزة

الكشف عن حالة المصابين الإسرائيليين في عملية سلوان

في ظل التصعيد بالأراضي الفلسطينية.. معاريف: هذا هو التحدي الأكبر لنتنياهو

الأخبار الرئيسية

2023-01-30_11-35-23_228840

وليام بيرنز للرئيس: التهدئة هي البرنامج الوحيد.. “سكوتكم” على العرين والأقصى وكتيبة جنين ” ليس في مصلحتكم ”

الاونروا تطالب موظفيها بالضفة بانهاء الاضراب فورا والعودة لتقديم الخدمات للاجئين

وزراء إسرائيليون يطالبون باعتقال وزير الأوقاف الفلسطيني وهكذا رد نتنياهو عليهم ..

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الرأس قرب الحرم الإبراهيمي

سموتريتش: سننقل ممتلكات منازل منفذي العمليات لعوائل القتلى الإسرائيليين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم