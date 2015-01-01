باكستان: 36 قتيلا وعشرات الجرحى إثر تفجير انتحاري نفسه بين المصلين في مسجد

وكالات / سما/

قُتل 36 مصليا، على الأقل، وأصيب العشرات بجروح بينها خطيرة إثر تفجير مسجد قرب مقر للشرطة في مدينة بيشاور بباكستان، صباح اليوم الإثنين.

ووقع التفجير أثناء صلاة الظهر في المدينة القريبة من أفغانستان؛ حسب ما قال قائد الشرطة، محمد إعجاز خان.

وقال المتحدث باسم المستشفى الرئيسي في بيشاور، محمد اسيم خان "تلقينا عددا من الجثث. إنه وضع طوارئ"، مضيفا أن "39 جريحا على الأقل وصلوا إلى المستشفى حتى الآن".

وأفاد مسؤولون بالشرطة وشهود بأن المهاجم فجر نفسه داخل المسجد حيث كان نحو 150 شخصا يؤدون الصلاة. وهناك مخاوف من ارتفاع عدد القتلى حيث أن العديد من الجرحى في حالة حرجة.

ورفعت الشرطة الباكستانية مستوى التأهب الأمني بالعاصمة إسلام أباد بعد هجوم بيشاور.

وأعلنت حركة "طالبان باكستان" عبر تغريدة على "تويتر" عن تبنيها لتفجير المسجد.

وسبق أن تبنت حركة "طالبان باكستان" تفجيرات مماثلة في الماضي، وهي حركة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية لكنها متحالفة معها.