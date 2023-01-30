  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعيق تحركات المواطنين جنوب جنين

الإثنين 30 يناير 2023 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تحركات المواطنين جنوب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي الرابط بين جنين ونابلس قرب موقع مستوطنة "حوميش" المخلاة، وآخر قرب بلدة عرابة، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري وسيرت آلياتها في محيط بلدتي عرابة ويعبد، وقرى كفيرت وعنزة والزاوية.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الاستيلاء على سطح منزل في قرية طورة الشرقية، وتحوله إلى نقطة مراقبة عسكرية.

#الاحتلال #جنين

الأكثر قراءة اليوم

باحث إسرائيلي بارز: هذه نهاية "إسرائيل".. لن يريد أحفادي العيش هنا

بالصور: كتائب القسام تسيطر على حوامة إسرائيلية وتحصل منها على معلومات حساسة

أول تعليق من جيش الاحتلال بعد إعلان "القسام" عن الحوامة

فيديو: مشاهد جديدة لعملية الشهيد خيري علقم في القدس

صدامات داخل حكومة نتنياهو بسبب غزة

الكشف عن حالة المصابين الإسرائيليين في عملية سلوان

في ظل التصعيد بالأراضي الفلسطينية.. معاريف: هذا هو التحدي الأكبر لنتنياهو

الأخبار الرئيسية

2023-01-30_11-35-23_228840

وليام بيرنز للرئيس: التهدئة هي البرنامج الوحيد.. “سكوتكم” على العرين والأقصى وكتيبة جنين ” ليس في مصلحتكم ”

الاونروا تطالب موظفيها بالضفة بانهاء الاضراب فورا والعودة لتقديم الخدمات للاجئين

وزراء إسرائيليون يطالبون باعتقال وزير الأوقاف الفلسطيني وهكذا رد نتنياهو عليهم ..

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الرأس قرب الحرم الإبراهيمي

سموتريتش: سننقل ممتلكات منازل منفذي العمليات لعوائل القتلى الإسرائيليين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم