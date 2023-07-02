الاحتلال يقرر الإفراج عن المرابطة هنادي الحلواني

القدس المحتلة / سما /

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، الإفراج عن المرابطة المقدسية هنادي الحلواني، بشروط.

وبحسب المحامي خالد زبارقة، فإن الاحتلال قرر الإفراج عن "الحلواني" بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى حتى 2/7/2023.

إضافة لمنعها من استخدام الانترنت حتى 17 فبراير/شباط القادم، ودفع كفالة شخصية قيمتها ألفي شيكل، ومنع التواصل مع شخصيات معينة.

يذكر أن "الحلواني" مبعدة عن الأقصى وممنوعة من السفر، واعتُقلت فجر الثلاثاء الماضي من منزلها.

واستهدف الاحتلال "حلواني" ومنعها من السفر، وقطع عنها التأمين الصحي، كونها ناشطة وترابط في محيط المسجد الأقصى بعد إبعادها عنه.

وبلغ مجموع الفترة التي أبعدت فيها سلطات الاحتلال المرابطة "حلواني" عن المسجد الأقصى نحو ثماني سنوات.

وتلاحق سلطات الاحتلال المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه، وتتفاوت قرارات الإبعاد من أسبوع إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.