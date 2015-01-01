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استقالة مدرب جديد في دوري غزة

الإثنين 30 يناير 2023 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة مدرب جديد في دوري غزة



غزة / سما /

أعلن نبيل صيدم المدير الفني لنادي خدمات خانيونس استقالته من تدريب بعد الخسارة من المجمع الإسلامي في الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى.

وحاءت استقالة صيدم بعد مرور 3 جولات من توليه المهمة، تلقى فيها 3 خسائر متتالية.

وعانى خدمات خانيونس من تراجع في النتائج خلال الأسابيع الماضية ما حعله يخرج من حسابات المنافسة على الصعود للدرجة الممتازة بعد أن كان منافساً ومرشحاً قوياً في بداية الموسم.

ويحتل خدمات خانيونس المركز الخامس على جدول الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق 9 نقاط عن الأهلي ونماء أصحاب مركزي الصعود والتأهل لدوري الأضواء قبل 5 جولات على نهاية الدوري.

#دوري غزة #استقالة #نبيل صيدم #دوري الأولى

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