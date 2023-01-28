3 انتصارات ثمينة في دوري الممتازة

غزة / سما /

حقق خدمات رفح فوزاً إدارياً على مضيفه خدمات النصيرات (0/3)، بعدما رفض الأخير إكمال اللقاء، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الشهيد محمد الدرة، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وتقدم "الأخضر" الرفحي بهدفين عبر أحمد أبو كوش (22)، ومحمد الجرمي (26)، قبل أن يقرر "الغواصات الصفراء" الانسحاب من اللقاء، اعتراضا على احتساب ركلة جزاء للأول.

وانتظر طاقم التحكيم بقيادة عاهد المصري، 15 دقيقة وهي المدة القانونية لرجوع خدمات النصيرات إلى أرض الملعب، ثم أطلق صافرة النهاية بفوز "الأخضر" الرفحي (3-0) إداريا.

ورفع خدمات رفح رصيده إلى 41 نقطة في المركز الأول، ويبقى رصيد الخاسر 10 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

شباب رفح (2) _ اتحاد الشجاعية (0)

وانتصر شباب رفح على ضيفه اتحاد الشجاعية (1/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رفح البلدي.

وبادر "المنطار" بالتسجيل عبر علاء عطية (12)، قبل أن يردّ "الزعيم" بهدفين عن طريق عبد الرحمن الحميدي (65)، ومحمد أبو دان من ركلة جزاء (75).

ورفع "الزعيم" رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، وتجمد رصيد "المنطار" عند 33 نقطة في المركز الثالث.

شباب خانيونس (2) _ الصداقة (1)

واقتنص الصداقة انتصارا ثمينا من "أنياب" مضيفه شباب خانيونس (1/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خانيونس البلدي.

وسجل هدفي الصداقة محمد أبو ناجي (60)، وأنس الرواغ (71)ن في حين أحرز هدف "النشامى" محمد أبو موسى من ركلة جزاء (79).

ورفع الفائز رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد الخاسر عند 16 نقطة في المركز العاشر.