كاسيميرو: أحلم بصناعة التاريخ في مانشستر يونايتد

تحدث كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد، عن أحلامه مع الشياطين الحُمر.

وجاء حديث كاسيميرو بعد قيادته الفريق لثُمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على ريدينج بثلاثة أهدافٍ لهدفٍ، وسجل كاسيميرو ثنائية.

وقال كاسيميرو، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية، :”نحن في مسارٍ جيد، هذا هو الطريق للفوز بالألقاب، ولكن علينا مُواصلة التطور”.

وتابع النجم البرازيلي حديثه بالقول :”نحن نعلم أننا نتطور وفقاً لخطة، خطوة بخطوة نبني فريقاً مُنظماً جداً وهذا أمر مُهم، نحن علينا أن نبني أساساً صلباً إذا أردنا الفوز بالبطولات”.

وأضاف :”حينما تصل لنادٍ جديد فأنت تحلم دائماً بصناعة التاريخ، خاصةً حينما ترى عظمة هذا النادي، نحن نعرف التاريخ”.

وأكمل كاسيميرو :”بالطبع كُنا على وعي بالحاجة لبعض الوقت من أجل التأقلم، والمُنافسون كانوا يملكون خطة طويلة الأمد قبلنا”.

وتابع :”أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول كانوا يملكون جميعاً مُدربين منذ فترة، ولذلك فانهم يتمتعون بأفضلية”.

ويحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة بفارق 11 نقطة عن المُتصدر أرسنال.