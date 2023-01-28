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صدمة في برشلونة بشأن عثمان ديمبلي

الإثنين 30 يناير 2023 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صدمة في برشلونة بشأن عثمان ديمبلي



وكالات / سما /

حملت شبكة راديو كتالونيا خبراً صادماً لنادي برشلونة الإسباني بخصوص الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح الفريق، الذي تعرض للإصابة في مباراة البارسا وجيرونا مساء السبت.

ولم يستطع ديمبلي إكمال اللقاء الذي فاز به البارسا بهدف دون رد، وخرج من الشوط الأول متأثراً بالإصابة ليدفع المدرب تشافي هيرنانديز بنجم الوسط، بيدري، بدلاً منه.

وأكدت وسائل إعلام إسبانية في الساعات الماضية أن غياب ديمبلي عن الملاعب سيصل إلى ثلاثة أسابيع، لكن RAC1 أفادت بأن المدة ستصل إلى شهر ونصف، ما يعني فقدان البارسا لخدمات اللاعب في مباريات أكثر.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه المقربون من اللاعب الفرنسي أن يكون غيابه عن المستطيل الأخضر لمدة خمسة أسابيع، على أن يتجه المدرب تشافي لتعويض غيابه مستخدماً ورقة جافي.

من جهتها، أوضحت صحيفة آس الإسبانية أن تشافي سيتجه للدفع بجافي كجناح أيسر وهمي في تشكيلة البارسا، ليكون البرازيلي رافينيا جناح في الجهة الأخرى، مع تواجد روبرت ليفاندوفسكي كرأس حربة.​

 
#عثمان ديمبلي #برشلونة #اصابة

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